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Бессонов Платон Степанович

Место рождения

Мармыжи, Конышевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Бессонов Степан Тихонович

Мать: Бессонова Марфа Нефедовна

Мармыжи, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Бессонов Тимофей Платонович

Мать ребёнка: Бессонова Акилина Петровна

Мармыжи, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Катерина Платоновна

Мать ребёнка: Бессонова Акилина Петровна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Аксинья Платоновна

Мать ребёнка: Бессонова Акилина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессонова Акилина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Мармыжи, Конышевский муниципальный район, Курская область
Смерть
1810
Мармыжи, Конышевский муниципальный район, Курская область