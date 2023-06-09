Бессонов Платон Степанович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1770
Сын: Бессонов Тимофей Платонович
Мать ребёнка: Бессонова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Катерина Платоновна
Мать ребёнка: Бессонова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Аксинья Платоновна
Мать ребёнка: Бессонова Акилина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1810