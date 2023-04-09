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Корбутов Артём Сергеевич
Корбутов Артём Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.06.1977
Пол
Мужской
Отец
Корбутов Сергей Витальевич
1954 г.р.
Мать
Корбутова (Скляренко) Ирина Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1977
Отец:
Корбутов Сергей Витальевич
Мать:
Корбутова Ирина Анатольевна
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