Березина (Селянова) Мария Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезина (Селянова) Мария Афанасьева

Березина (Селянова) Мария Афанасьева

Место рождения

Русская Бектяшка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Селянов Афанасий Михайлов

Мать: не указана

Русская Бектяшка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
село Бектяшка
Бракосочетание
04.02.1898

Муж: Березин Василий Федоров

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1899 ст.

Дочь: Березина Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Березин Василий Федоров

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: кр. Дометий Андреев Григоров и мещ. Дев. Евдокия Федорова Березина
Рождение ребёнка
03.11.1900 ст.

Сын: Березин Григорий Васильев

Отец ребёнка: Березин Василий Федоров

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: д. Новой Слободы кр. Алексей Николаев Валажив и и мещ. Дев. Евдокия Федорова Березина
Рождение ребёнка
28.07.1902 ст.

Дочь: Березина Серафима Васильева

Отец ребёнка: Березин Василий Федоров

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: с. Русской Темрязани кр. Яков Васильев Бретенков и и мещ. Жена Пелагея Михайлова Березина
Рождение ребёнка
14.10.1903 ст.

Дочь: Березина Параскева Васильева

Отец ребёнка: Березин Василий Федоров

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: мещ. Иван Павлов Березин и и мещ. Дев. Евдокия Федорова Березина
Рождение ребёнка
22.07.1905 ст.

Дочь: Березина Мария Васильева

Отец ребёнка: Березин Василий Федоров

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: мещ. Федор Федоров Березин и и мещ. Дев. Татьяна Александрова Горина
Рождение ребёнка
20.11.1907 ст.

Дочь: Березина Анна Васильева

Отец ребёнка: Березин Василий Федоров

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: мещ. Иван Павлов Березин и и мещ. Дев. Татьяна Александрова Горина
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close