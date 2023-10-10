Березина (Селянова) Мария Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1878
Отец: Селянов Афанасий Михайлов
Мать: не указана
село Бектяшка
Бракосочетание
04.02.1898
Рождение ребёнка
22.06.1899 ст.
Дочь: Березина Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Березин Василий Федоров
Воспр: кр. Дометий Андреев Григоров и мещ. Дев. Евдокия Федорова Березина
Рождение ребёнка
03.11.1900 ст.
Сын: Березин Григорий Васильев
Отец ребёнка: Березин Василий Федоров
Воспр: д. Новой Слободы кр. Алексей Николаев Валажив и и мещ. Дев. Евдокия Федорова Березина
Рождение ребёнка
28.07.1902 ст.
Дочь: Березина Серафима Васильева
Отец ребёнка: Березин Василий Федоров
Воспр: с. Русской Темрязани кр. Яков Васильев Бретенков и и мещ. Жена Пелагея Михайлова Березина
Рождение ребёнка
14.10.1903 ст.
Дочь: Березина Параскева Васильева
Отец ребёнка: Березин Василий Федоров
Воспр: мещ. Иван Павлов Березин и и мещ. Дев. Евдокия Федорова Березина
Рождение ребёнка
22.07.1905 ст.
Дочь: Березина Мария Васильева
Отец ребёнка: Березин Василий Федоров
Воспр: мещ. Федор Федоров Березин и и мещ. Дев. Татьяна Александрова Горина
Рождение ребёнка
20.11.1907 ст.
Дочь: Березина Анна Васильева
Отец ребёнка: Березин Василий Федоров
Воспр: мещ. Иван Павлов Березин и и мещ. Дев. Татьяна Александрова Горина
Смерть
Неизвестно