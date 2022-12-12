Орлова (Сырникова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Сырникова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Сырников Алексей Васильевич

Мать: Сырникова Екатерина Васильевна

Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.09.1948

Дочь: Старостина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Павлович

Бракосочетание
1994

Муж: Орлов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Павлович

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
2013
Пчевжа, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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