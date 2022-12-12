Орлова (Сырникова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
03.09.1948
Дочь: Старостина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Павлович
Бракосочетание
1994
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Павлович
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
2013
Пчевжа, Киришский муниципальный район, Ленинградская область