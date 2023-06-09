Буланый Вадим Павлович
Место рождения
Дата рождения1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1966
Мать ребёнка: Буланая Маргарита Евгеньевна
Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буланая Маргарита Евгеньевна