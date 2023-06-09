Буланый Вадим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланый Вадим Павлович

Место рождения

Славянск

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1966

Сын: Буланый Андрей Вадимович

Мать ребёнка: Буланая Маргарита Евгеньевна

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буланая Маргарита Евгеньевна