Чудновец Афанасий Иванович 21.08.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чудновец Афанасий Иванович

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

21.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1884

Отец: Чудновец Иван Иванович

Мать: Чудновец Анна Ивановна

ГАЗО, Ф - 246-1-199. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1884г., лист-866, запись-195.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудновец Стефанида Леонтьевна

Рождение ребёнка
26.06.1904

Дочь: (Чудновец) Агриппина Афанасьевна

Мать ребёнка: Чудновец Стефанида Леонтьевна

ГАЗО, Ф - 246-1-207. Кресто-Воздвиженская церковь м/к-190г., лист-397, запись-47.
Рождение ребёнка
25.12.1906

Дочь: (Чудновец) Анисия Афанасьевна

Мать ребёнка: Чудновец Стефанида Леонтьевна

ГАЗО, Ф - 5593-3-207, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1906г., лист-61, запись-122.
Рождение ребёнка
08.08.1908

Сын: Чудновец Алексей Афанасиевич

Мать ребёнка: Чудновец Стефанида Леонтьевна

ГАЗО, Ф - 246-1-209. Пантелеймоновская церковь, м/к-1908г., лист-187, запись-83.
Рождение ребёнка
05.04.1915

Дочь: (Чудновец) Лидия Афанасьевна

Мать ребёнка: Чудновец Стефанида Леонтьевна

ГАЗО, Ф - 5593-3-164, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1915 г., лист-486, запись-42.
Рождение ребёнка
30.12.1918

Сын: Чудновец Василий Афанасиевич

Мать ребёнка: Чудновец Стефанида Леонтьевна

ГАЗО, Ф - 5593-3-215, Пантелеймоновская церковь м/к-1918 г., лист-473, запись-153.
Смерть
Неизвестно

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