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Derewecki Daniel
Derewecki Daniel
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1856
Пол
Мужской
Отец
Derewecki Tomasz
Мать
Duda (Lyszyk) Pelagia
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Derewecki Tomasz
Мать:
Duda Pelagia
Смерть
1856
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