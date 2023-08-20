Derewecki Daniel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Derewecki Daniel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Derewecki Tomasz

Мать: Duda Pelagia

Смерть
1856