Богомягков Панфил Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богомягков Иоанн (Иван) Перфилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Богомягков Максим Панфилович
Мать ребёнка: не указана
Богомягково, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомягков Григорий Панфилович
Мать ребёнка: Богомягкова Мария-2 (теска по ФИО) Димитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно