Богомягков Панфил Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомягков Панфил Иоаннович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богомягков Иоанн (Иван) Перфилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Богомягков Максим Панфилович

Мать ребёнка: не указана

Богомягково, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомягков Григорий Панфилович

Мать ребёнка: Богомягкова Мария-2 (теска по ФИО) Димитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомягкова Мария-2 (теска по ФИО) Димитриевна

Смерть
Неизвестно
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