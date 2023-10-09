Козлова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Козлова Синклитикия Ефимовна
Отец ребёнка: Козлов Ефим Егорович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Козлова Фекла Ефимовна
Отец ребёнка: Козлов Ефим Егорович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Ефим Егорович
Смерть
Неизвестно