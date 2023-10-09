Козлова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Козлова Синклитикия Ефимовна

Отец ребёнка: Козлов Ефим Егорович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Козлова Фекла Ефимовна

Отец ребёнка: Козлов Ефим Егорович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Ефим Егорович

Смерть
Неизвестно
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