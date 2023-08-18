Пермякова Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова Степанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Харитонья Яковлевна

Отец ребёнка: Пермяков Яков Никифорович

Место жительства
01.07.1858 ст.
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Семья №53 по ревизии 1858 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермяков Яков Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно