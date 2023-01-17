Репников Анатолий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репников Анатолий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1911

Дата смерти

06.01.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1949

Дочь: Нестерова Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Ермолаева Александра Тимофеевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Александра Тимофеевна

Смерть
06.01.1955
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