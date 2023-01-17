Репников Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1911
Дата смерти06.01.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1949
Дочь: Нестерова Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Ермолаева Александра Тимофеевна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1955