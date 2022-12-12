Чеснокова Светлана Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1948
Отец: не указан
Рождение ребёнка
09.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хромых Валентин Яковлевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесноков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: не указан