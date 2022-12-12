Чеснокова Светлана Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова Светлана Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1948

Отец: не указан

Мать: Бурунова Татьяна Евдокимовна

Рождение ребёнка
09.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хромых Валентин Яковлевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесноков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: не указан

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