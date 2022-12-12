Кипренский Орест Адамович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1809 по 1810
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1811 по 1812
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1816
Италия
Место жительства
С 1823 по 1828
Место жительства
Неизвестно
Рим, Италия
Место жительства
Неизвестно
Милан, Италия
Место жительства
Неизвестно
Флоренция, Италия
Место жительства
Неизвестно
Неаполь, Италия
Место жительства
Неизвестно
Франция
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1836
Рим, Италия