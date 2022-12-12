Кипренский Орест Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кипренский Орест Адамович

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Место рождения

Нежново, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежново, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1809 по 1810
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1811 по 1812
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1816
Италия
Место жительства
С 1823 по 1828
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Рим, Италия
Место жительства
Неизвестно
Милан, Италия
Место жительства
Неизвестно
Флоренция, Италия
Место жительства
Неизвестно
Неаполь, Италия
Место жительства
Неизвестно
Франция
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1836
Рим, Италия
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