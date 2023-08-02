Варвара Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Симеонова

Варвара Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1714 г.р.

Мать

1715 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Симеон Леонидов

Мать: Акулина Егорова

Смерть
Неизвестно