Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Варвара Симеонова
Варвара Симеонова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1740
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Симеон Леонидов
1714 г.р.
Мать
Акулина Егорова
1715 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЩ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец:
Симеон Леонидов
Мать:
Акулина Егорова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь