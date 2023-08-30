Селин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селина Ольга

Рождение ребёнка
20.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селина Ольга

Орехо-Зуевский р-н,с. Куровское
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