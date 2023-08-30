Селин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селина Ольга
Рождение ребёнка
20.01.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селина Ольга
Орехо-Зуевский р-н,с. Куровское