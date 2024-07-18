Васса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Иустиния Егоровна
Отец ребёнка: Егор Филиппович-Григорьевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Евгения Егоровна
Отец ребёнка: Егор Филиппович-Григорьевич
Смерть
После 1864