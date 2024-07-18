Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Дмитриевна

Васса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1832 и 1834 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Филиппович-Григорьевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Иустиния Егоровна

Отец ребёнка: Егор Филиппович-Григорьевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Евгения Егоровна

Отец ребёнка: Егор Филиппович-Григорьевич

Смерть
После 1864

Мы используем куки для улучшения работы сайта.