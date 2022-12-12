Беляева (Боброва) Иустина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Боброва) Иустина Алексеева

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Место рождения

Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Бобров Алексей Тихонов

Мать: не указана

Мармугино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1815 ст.

Дочь: Беляева Афанасия Терентева

Отец ребёнка: Беляев Терентей Козмин

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
«Восприемница была крестьянина Ивана жена Параскева Беляевых». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. Л. 77 об.);
Рождение ребёнка
02.08.1820 ст.

Сын: Беляев Антоний Терентев

Отец ребёнка: Беляев Терентей Козмин

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Крещён 03 августа 1820 года. Восприемником при крещении был крестьянин дер. Берсенева Фёдор Прокопиев Буторов. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. 175 об.);
Рождение ребёнка
24.09.1822 ст.

Дочь: Беляева Любава Терентева

Отец ребёнка: Беляев Терентей Козмин

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Крещена 24 сентября 1822 года. «Восприемница была той деревни крестьянина Ивана Беляева жена ево Параскева Матфиева дочь». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. Л. 220 об.);
Рождение ребёнка
09.10.1825 ст.

Сын: Беляев Иаков Терентев

Отец ребёнка: Беляев Терентей Козмин

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Крещён 09 октября 1825 года. Восприемником при крещении был крестьянин дер. Берсенева Пётр Беляев. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. Л. 263);
Рождение ребёнка
09.10.1827 ст.

Дочь: Беляева Афанасия Терентева

Отец ребёнка: Беляев Терентей Козмин

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Крещена 09 октября 1827 года. «Восприемница при крещении была той деревни крестьянина Ивана Беляева дочь ево девица Пелагия». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. Л. 335);
Рождение ребёнка
03.12.1829 ст.

Дочь: Беляева Варвара Терентева

Отец ребёнка: Беляев Терентей Козмин

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Крещена 04 декабря 1829 года. «Восприемница была при крещении дочь ево девица Афанасия». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. Л. 354);
Рождение ребёнка
28.09.1832 ст.

Дочь: Беляева Пелагея Терентева

Отец ребёнка: Беляев Терентей Козмин

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Крещена 28 сентября 1832 года. «Восприемницей была того ж крестьянина Терентия дочь ево девица Афанасия». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. Л. 413).
Смерть
После 1858
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Записи о смерти Устиньи Алексеевой, не обнаружено ввиду неполноты документов (в ревизской сказке за 1858 год указано, что ей 72 года).
Бракосочетание
09.02.1910 ст.

Муж: Беляев Терентей Козмин

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
09 февраля 1810 года черносошный крестьянин дер.Берсенева Терентий Козмин Беляев, 30-ти лет, венчался с дочерью крестьянина дер. Мормыгина Орловской волости Успенского прихода Алексея Тихонова Бобров... Показать все
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