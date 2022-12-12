Беляева (Боброва) Иустина Алексеева
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Бобров Алексей Тихонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1815 ст.
Дочь: Беляева Афанасия Терентева
Отец ребёнка: Беляев Терентей Козмин
«Восприемница была крестьянина Ивана жена Параскева Беляевых». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. Л. 77 об.);
Рождение ребёнка
02.08.1820 ст.
Отец ребёнка: Беляев Терентей Козмин
Крещён 03 августа 1820 года. Восприемником при крещении был крестьянин дер. Берсенева Фёдор Прокопиев Буторов. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. 175 об.);
Рождение ребёнка
24.09.1822 ст.
Дочь: Беляева Любава Терентева
Отец ребёнка: Беляев Терентей Козмин
Крещена 24 сентября 1822 года. «Восприемница была той деревни крестьянина Ивана Беляева жена ево Параскева Матфиева дочь». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. Л. 220 об.);
Рождение ребёнка
09.10.1825 ст.
Отец ребёнка: Беляев Терентей Козмин
Крещён 09 октября 1825 года. Восприемником при крещении был крестьянин дер. Берсенева Пётр Беляев. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. Л. 263);
Рождение ребёнка
09.10.1827 ст.
Дочь: Беляева Афанасия Терентева
Отец ребёнка: Беляев Терентей Козмин
Крещена 09 октября 1827 года. «Восприемница при крещении была той деревни крестьянина Ивана Беляева дочь ево девица Пелагия». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. Л. 335);
Рождение ребёнка
03.12.1829 ст.
Дочь: Беляева Варвара Терентева
Отец ребёнка: Беляев Терентей Козмин
Крещена 04 декабря 1829 года. «Восприемница была при крещении дочь ево девица Афанасия». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. Л. 354);
Рождение ребёнка
28.09.1832 ст.
Дочь: Беляева Пелагея Терентева
Отец ребёнка: Беляев Терентей Козмин
Крещена 28 сентября 1832 года. «Восприемницей была того ж крестьянина Терентия дочь ево девица Афанасия». Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 584. Оп. 32. Д. 4. Л. 413).
Смерть
После 1858
Записи о смерти Устиньи Алексеевой, не обнаружено ввиду неполноты документов (в ревизской сказке за 1858 год указано, что ей 72 года).
Бракосочетание
09.02.1910 ст.
09 февраля 1810 года черносошный крестьянин дер.Берсенева Терентий Козмин Беляев, 30-ти лет, венчался с дочерью крестьянина дер. Мормыгина Орловской волости Успенского прихода Алексея Тихонова Бобров... Показать все