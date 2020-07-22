Млодик Генадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Млодик Генадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Mlodik Yosif

Мать: Млодик Галина

Смерть
22.07.2020
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