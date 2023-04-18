Агафья Мария Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Галамага Пантелеймон Дамианов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евфросинья
Отец ребёнка: Галамага Пантелеймон Дамианов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Галамага Петр Пантелеймонов
Отец ребёнка: Галамага Пантелеймон Дамианов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Галамага Онуфрий Пантелеймонов
Отец ребёнка: Галамага Пантелеймон Дамианов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галамага Авраам Пантелеймонов
Отец ребёнка: Галамага Пантелеймон Дамианов
Смерть
Неизвестно