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Агафья Мария Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Галамага Пантелеймон Дамианов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евфросинья

Отец ребёнка: Галамага Пантелеймон Дамианов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Галамага Петр Пантелеймонов

Отец ребёнка: Галамага Пантелеймон Дамианов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Галамага Онуфрий Пантелеймонов

Отец ребёнка: Галамага Пантелеймон Дамианов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галамага Авраам Пантелеймонов

Отец ребёнка: Галамага Пантелеймон Дамианов

Смерть
Неизвестно