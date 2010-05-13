Великанов Игорь Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1961
Дата смерти13.05.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1961
Отец: не указан
Рождение ребёнка
05.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.05.2010
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область