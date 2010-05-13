Великанов Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанов Игорь Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1961

Дата смерти

13.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1961

Отец: не указан

Мать: Великанова Нина Владимировна

Рождение ребёнка
05.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.05.2010
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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