Коленин Тимофей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коленин Тимофей Михайлович
Мать: Матрена Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковея
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Коленина Афимья Тимофеевна
Мать ребёнка: Прасковея
Рождение ребёнка
1825
Сын: Коленин Матвей Тимофеевич
Мать ребёнка: Прасковея
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Коленина Настасья Тимофеевна
Мать ребёнка: Прасковея
Смерть
Неизвестно