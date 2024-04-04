Коленин Тимофей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коленин Тимофей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коленин Тимофей Михайлович

Мать: Матрена Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коленин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Прасковея

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Коленина Афимья Тимофеевна

Мать ребёнка: Прасковея

Рождение ребёнка
1825

Сын: Коленин Матвей Тимофеевич

Мать ребёнка: Прасковея

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Коленина Настасья Тимофеевна

Мать ребёнка: Прасковея

Смерть
Неизвестно

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