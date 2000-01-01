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Санников Яков Фёдорович

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Место рождения

Соколовка, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

25.11.1888

Дата смерти

После 31.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколовка, Удмуртская Республика Россия
Крещение
27.11.1888
Преображенская церковь
Бракосочетание
06.07.1907

Жена: Санникова Юлиана Агафоновна

Преображенская церковь
Рождение ребёнка
27.07.1908

Сын: Санников Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Санникова Юлиана Агафоновна

Соколовка, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
19.02.1915

Сын: Санников Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Санникова Юлиана Агафоновна

Соколовка, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 31.08.1914
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