Санников Яков Фёдорович
Место рожденияСоколовка, Удмуртская Республика Россия
Дата рождения25.11.1888
Дата смертиПосле 31.08.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Соколовка, Удмуртская Республика Россия
Крещение
27.11.1888
Преображенская церковь
Бракосочетание
06.07.1907
Преображенская церковь
Рождение ребёнка
27.07.1908
Мать ребёнка: Санникова Юлиана Агафоновна
Соколовка, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
19.02.1915
Сын: Санников Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Санникова Юлиана Агафоновна
Соколовка, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 31.08.1914