Скутова (Щитова) Ирина Михайловна
Место рожденияд. Стриганцы, Витебский р-н
Дата рождения1879
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мошканова Анастасия
Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович
д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович
дер.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
17.06.1905
Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Назвали по Святцам в честь Карпа, (сщмч., епископ, Берийский (Македонский), 8июня (ученик ап.Павла)
Рождение ребёнка
1908
Сын: Скутов Михаил
Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович
д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Абалонская Ульяна Моисеевна
Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович
д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
14.07.1918
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович
дер.Стриганцы, Витебская обл.
Смерть
1919