Скутова (Щитова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутова (Щитова) Ирина Михайловна

Место рождения

д. Стриганцы, Витебский р-н

Дата рождения

1879

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Стриганцы, Витебский р-н
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мошканова Анастасия

Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович

дер.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
17.06.1905

Сын: Скутов Карп Моисеевич

Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Назвали по Святцам в честь Карпа, (сщмч., епископ, Берийский (Македонский), 8июня (ученик ап.Павла)
Рождение ребёнка
1908

Сын: Скутов Михаил

Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Абалонская Ульяна Моисеевна

Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
14.07.1918

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Скутов Моисей Сидорович

дер.Стриганцы, Витебская обл.
Смерть
1919
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