Дорошенко Вячеслав Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошенко Вячеслав Филиппович

Дорошенко Вячеслав Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1935

Дата смерти

23.05.2003

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорошенко (Чернышёва) Светлана Спиридоновна

Рождение ребёнка
28.01.1958

Дочь: Дорошенко Галина Вячеславовна

Мать ребёнка: Дорошенко (Чернышёва) Светлана Спиридоновна

Рождение ребёнка
19.03.1960

Сын: Дорошенко Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Дорошенко (Чернышёва) Светлана Спиридоновна

Смерть
23.05.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.