Дорошенко Вячеслав Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1935
Дата смерти23.05.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1958
Дочь: Дорошенко Галина Вячеславовна
Мать ребёнка: Дорошенко (Чернышёва) Светлана Спиридоновна
Рождение ребёнка
19.03.1960
Сын: Дорошенко Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: Дорошенко (Чернышёва) Светлана Спиридоновна
Смерть
23.05.2003