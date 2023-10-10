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Румянцев Александр Анатольевич

Место рождения

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

03.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1951

Отец: Румянцев Анатолий Сергеевич

Мать: Румянцева Нина Сергеевна

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Образование
С 1958 по 1968
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Средняя школа N1
Образование
С 1968 по 1970
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
СПбГПУ
Образование
С 1972 по 1976
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
СПбГПУ
Бракосочетание
29.04.1978

Жена: Румянцева Тина Абрамовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.09.1979

Дочь: Румянцева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Румянцева Тина Абрамовна

Рождение ребёнка
07.08.1983

Сын: Румянцев Илья Александрович

Мать ребёнка: Румянцева Тина Абрамовна

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
ул. Ленина 19-10
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