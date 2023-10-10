Румянцев Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1951
Образование
С 1958 по 1968
Средняя школа N1
Образование
С 1968 по 1970
СПбГПУ
Образование
С 1972 по 1976
СПбГПУ
Бракосочетание
29.04.1978
Жена: Румянцева Тина Абрамовна
Рождение ребёнка
19.09.1979
Дочь: Румянцева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Румянцева Тина Абрамовна
Рождение ребёнка
07.08.1983
Сын: Румянцев Илья Александрович
Мать ребёнка: Румянцева Тина Абрамовна
ул. Ленина 19-10