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van Loon van Rieneck Lodewijk (X)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1194

Дата смерти

Около 1243

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1194

Отец: Van Loon Rieneck Gerard III

Мать: Van Zimmern Kunigonde (Nenne)

Рождение ребёнка
Около 1236

Сын: Von Rieneck Ludwig

Мать ребёнка: Von Henneberg Adelheid

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rieneck Kunigunde von

Мать ребёнка: Von Henneberg Adelheid

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Von Loon Rieneck Gerhard IV.

Мать ребёнка: Von Henneberg Adelheid

Смерть
Около 1243