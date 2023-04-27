van Loon van Rieneck Lodewijk (X)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1194
Дата смертиОколо 1243
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1194
Рождение ребёнка
Около 1236
Сын: Von Rieneck Ludwig
Мать ребёнка: Von Henneberg Adelheid
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Rieneck Kunigunde von
Мать ребёнка: Von Henneberg Adelheid
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Von Loon Rieneck Gerhard IV.
Мать ребёнка: Von Henneberg Adelheid
Смерть
Около 1243