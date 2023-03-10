Солодовников Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти07.05.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1901
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Солодовников Иван Григорьевич
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
07.05.1913
Причина смерти: От простуды | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913