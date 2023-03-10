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Солодовников Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

07.05.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1901

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Солодовников Иван Григорьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Иван Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
07.05.1913
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Причина смерти: От простуды | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
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