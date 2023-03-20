Кондратьев Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1920
Дата смерти27.01.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1947
Сын: Кондратьев Валерий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1952
Сын: Кондратьев Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.01.1975
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область