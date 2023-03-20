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Кондратьев Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1920

Дата смерти

27.01.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1947

Сын: Кондратьев Валерий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1952

Сын: Кондратьев Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.01.1975
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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