Казанский Адриан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Казанский Василий
Мать: Казанская ?
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Варвара Адриановна
Мать ребёнка: Казанская ?
Рождение ребёнка
1774
Сын: Казанский Павел Адрианович
Мать ребёнка: Казанская ?
Работа или профессия
1782
с. Просеницы Меленковского уезда Владимирской губернии
диакон Казанской церкви с. Просеницы Меленковского уезда
Работа или профессия
1784
переведен в с. Осовец Покровской округи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казанская ?
Смерть
После 1795