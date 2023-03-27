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Казанский Адриан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Казанский Василий

Мать: Казанская ?

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Варвара Адриановна

Мать ребёнка: Казанская ?

Рождение ребёнка
1774

Сын: Казанский Павел Адрианович

Мать ребёнка: Казанская ?

Работа или профессия
1782
с. Просеницы Меленковского уезда Владимирской губернии
диакон Казанской церкви с. Просеницы Меленковского уезда
Работа или профессия
1784
переведен в с. Осовец Покровской округи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанская ?

Смерть
После 1795
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