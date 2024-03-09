Моцный Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоцный Семён

Моцный Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1990

Дата смерти

?.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1929

Сын: Моцный Иван

Мать ребёнка: Моцная (маштопа) Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Внучко (моцная) Маруся

Мать ребёнка: Моцная (маштопа) Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моцный Катя

Мать ребёнка: Моцная (маштопа) Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моцный Настя

Мать ребёнка: Моцная (маштопа) Оксана

Смерть
?.06.1941
Рождение
14.10.1990

Отец: Моцный Корней

Мать: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close