Моцный Семён
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1990
Дата смерти?.06.1941
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1929
Сын: Моцный Иван
Мать ребёнка: Моцная (маштопа) Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Внучко (моцная) Маруся
Мать ребёнка: Моцная (маштопа) Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моцный Катя
Мать ребёнка: Моцная (маштопа) Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моцный Настя
Мать ребёнка: Моцная (маштопа) Оксана
Смерть
?.06.1941
Рождение
14.10.1990
Отец: Моцный Корней
Мать: скрыто настройками приватности