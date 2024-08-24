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Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1668 ст.

Дата смерти

После 1752 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1638 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1676 г.р.

Дети

Вычислено 1718 г.р.

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1668 ст.

Отец: Иван NN

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий NN

Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.

Сын: Яков Григорьев

Отец ребёнка: Григорий NN

Смерть
После 1752 ст.
Муромцово, Морозовская волость, Дмитровский уезд

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