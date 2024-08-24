Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1668 ст.
Дата смертиПосле 1752 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1668 ст.
Отец: Иван NN
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий NN
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.
Сын: Яков Григорьев
Отец ребёнка: Григорий NN
Смерть
После 1752 ст.
Муромцово, Морозовская волость, Дмитровский уезд