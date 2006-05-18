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Акимова Дарья Васильевна
Акимова Дарья Васильевна
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Место рождения
Севастополь
, Города, Таврическая губерния
Дата рождения
18.05.2006
Пол
Женский
Отец
Акимов Василий Николаевич
1973 г.р.
Мать
Акимова (Баканова) Елена Михайловна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.2006
Отец:
Акимов Василий Николаевич
Мать:
Акимова Елена Михайловна
Севастополь
, Города, Таврическая губерния
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