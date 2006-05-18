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Акимова Дарья Васильевна

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Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

18.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.2006

Отец: Акимов Василий Николаевич

Мать: Акимова Елена Михайловна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
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