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Космогорлов Никита Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Космогорлов Елисей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1901

Сын: Космогорлов Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Мария Марковна

Рождение ребёнка
07.10.1912

Дочь: Прасковья Никитична

Мать ребёнка: Мария Марковна

Рождение ребёнка
28.05.1915

Сын: Космогорлов Никита Никитич

Мать ребёнка: Мария Марковна

Покровка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.06.1916

Сын: Космогоров Иван Никитич

Мать ребёнка: Мария Марковна

Покровская, Кияйская волость, Красноярский уезд
Место жительства
Неизвестно
Покровка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно