Космогорлов Никита Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Космогорлов Елисей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1901
Сын: Космогорлов Дмитрий Никитич
Мать ребёнка: Мария Марковна
Рождение ребёнка
07.10.1912
Дочь: Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Мария Марковна
Рождение ребёнка
28.05.1915
Сын: Космогорлов Никита Никитич
Мать ребёнка: Мария Марковна
Рождение ребёнка
17.06.1916
Мать ребёнка: Мария Марковна
Покровская, Кияйская волость, Красноярский уезд
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно