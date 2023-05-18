Демин Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
06.09.2006

Дочь: Демина Анна Александровна

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Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности