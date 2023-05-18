Демин Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
06.09.2006
Дочь: Демина Анна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности