Хомутов Тихон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХомутов Тихон Григорьевич

Хомутов Тихон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хомутов Григорий Максимович

Мать: Феодора Кузьмична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Евграфовна

Рождение ребёнка
01.09.1919

Сын: Сергей Тихонович

Мать ребёнка: Феодора Евграфовна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZS-NT15?i=19&wc=QGX8-YMM%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588888600&cc=1931806
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.