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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Зоткин - Володин Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Зоткин - Володин ?

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зоткин Евдоким Федорович

Отец ребёнка: Зоткин - Володин ?

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
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