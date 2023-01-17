Трофимюк (Чуприкова) Екатерина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимюк (Чуприкова) Екатерина Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1980

Отец: Чуприков Геннадий Александрович

Мать: Чуприкова Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
28.06.1998

Сын: Трофимюк Олег Евгеньевич

Отец ребёнка: Трофимюк Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
21.09.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофимюк Евгений Анатольевич

Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимюк Евгений Анатольевич

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