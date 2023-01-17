Трофимюк (Чуприкова) Екатерина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1980
Рождение ребёнка
28.06.1998
Отец ребёнка: Трофимюк Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
21.09.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трофимюк Евгений Анатольевич
Место жительства
Неизвестно
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно