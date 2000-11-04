(Фейсханов) Канифа Ахмеджановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фейсханов) Канифа Ахмеджановна

Место рождения

с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

1912

Дата смерти

04.11.2000

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)

Мать: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
04.11.2000
Москва, город федерального значения Москва

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