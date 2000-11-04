(Фейсханов) Канифа Ахмеджановна
Место рожденияс.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Дата рождения1912
Дата смерти04.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
04.11.2000
Москва, город федерального значения Москва