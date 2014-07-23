Махмутова (Сагирова) Амина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти23.07.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Махмутов Шафкат
Россия
Рождение ребёнка
27.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Махмутов Шафкат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махмутов Шафкат
Место жительства
Неизвестно
Нурлат
Смерть
23.07.2014