Махмутова (Сагирова) Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутова (Сагирова) Амина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

23.07.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
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Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махмутов Шафкат

Россия
Рождение ребёнка
27.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махмутов Шафкат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махмутов Шафкат

Место жительства
Неизвестно
Нурлат
Смерть
23.07.2014