Исупов Андрей (Ондрюшка) Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиДо 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600
Отец: Исупов Игнатий (Игнашка) Дементьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Исупов Григорий (Гришка) Андреев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1646