Исупов Андрей (Ондрюшка) Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Андрей (Ондрюшка) Игнатьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

До 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1580 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: Исупов Игнатий (Игнашка) Дементьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Исупов Григорий (Гришка) Андреев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1646
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