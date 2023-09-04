Бадусева Еликанида (Эля) Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филатов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадусев Николай Александрович
Отец ребёнка: Бадусев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Расина Галина Александровна
Отец ребёнка: Бадусев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бадусев Александр
Смерть
Неизвестно