Бадусева Еликанида (Эля) Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадусева Еликанида (Эля) Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филатов Ефим Иванович

Мать: Филатова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадусев Николай Александрович

Отец ребёнка: Бадусев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Расина Галина Александровна

Отец ребёнка: Бадусев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадусев Александр

Смерть
Неизвестно
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