Белоусов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Белоусова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Белоусова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Белоусова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Белоусов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Белоусова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Белоусова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Белоусова Марфа Семеновна
Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Смерть
Неизвестно