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Белоусов Николай Павлович

Место рождения

Киприно, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Киприно, Невьянский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Белоусова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Белоусова Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Белоусов Егор Николаевич

Мать ребёнка: Белоусова Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Белоусов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Белоусова Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Белоусова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Белоусова Марфа Семеновна

Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Смерть
Неизвестно

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