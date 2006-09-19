Шарапова Нина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1931
Дата смерти19.09.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1931
Рождение ребёнка
20.05.1956
Дочь: Абрамова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Шарапов Борис Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1960
Дочь: Шарапова Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Шарапов Борис Иванович
Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.2006