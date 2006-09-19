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Шарапова Нина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1931

Дата смерти

19.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1931

Отец: Фокин Федор Дмитриевич

Мать: Фокина Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
20.05.1956

Дочь: Абрамова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Шарапов Борис Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1960

Дочь: Шарапова Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Шарапов Борис Иванович

Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Борис Иванович

Смерть
19.09.2006