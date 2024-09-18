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Будков Никонор Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будкова Ирина Семеновна

Место жительства
1901
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 26 поз. - 84
Рождение ребёнка
11.07.1901

Сын: Будков Владимир Никонорович

Мать ребёнка: Будкова Ирина Семеновна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_11.07.1901_крещение-15.07.1901 пол_М_ запись - 84 род. Владимир в деревня Романово у крестьянин Будков Никонор Егоров и законная жена Ирин... Показать все
Смерть
Неизвестно

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