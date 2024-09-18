Будков Никонор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будкова Ирина Семеновна
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 26 поз. - 84
Рождение ребёнка
11.07.1901
Сын: Будков Владимир Никонорович
Мать ребёнка: Будкова Ирина Семеновна
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 26_11.07.1901_крещение-15.07.1901 пол_М_ запись - 84 род. Владимир в деревня Романово у крестьянин Будков Никонор Егоров и законная жена Ирин... Показать все
Смерть
Неизвестно