Панченко Максим Петрович
Место рождения
Дата рождения1905
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Неизвестно Неизвестно
Мать: не указана
О родителях д.Максима (прадедушка мой) никто никогда не рассказывал, это запретная тема была и кто они и откуда не знаю,скорее всего выехали в революцию и дедушка все это вычеркнул,чтоб спокойно жить ... Показать все
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Панченко Лариса Максимовна
Мать ребёнка: Панченко Екатерина Егоровна
Одесса, Одеська область