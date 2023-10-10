Панченко Максим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко Максим Петрович

Место рождения

Конотоп, Сумська область

Дата рождения

1905

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Неизвестно Неизвестно

Мать: не указана

Конотоп, Сумська область
О родителях д.Максима (прадедушка мой) никто никогда не рассказывал, это запретная тема была и кто они и откуда не знаю,скорее всего выехали в революцию и дедушка все это вычеркнул,чтоб спокойно жить ... Показать все
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Панченко Лариса Максимовна

Мать ребёнка: Панченко Екатерина Егоровна

Одесса, Одеська область
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