Иванова Полина Парфёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Парфён
Мать: Иванова Наталья
Рождение ребёнка
04.09.1957
Дочь: Чупрова Иванова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Пермяков Николай Никитич
Рождение ребёнка
19.04.1959
Сын: Иванов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пермяков Николай Никитич
Рождение ребёнка
27.05.1961
Дочь: Бабкина Иванова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Пермяков Николай Никитич
Рождение ребёнка
18.09.1964
Дочь: Аждова Иванова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Пермяков Николай Никитич
Рождение ребёнка
21.05.?
Дочь: Гринькова Иванова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Пермяков Николай Никитич
Смерть
Неизвестно