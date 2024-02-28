Иванова Полина Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Полина Парфёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Парфён

Мать: Иванова Наталья

Рождение ребёнка
04.09.1957

Дочь: Чупрова Иванова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Пермяков Николай Никитич

Рождение ребёнка
19.04.1959

Сын: Иванов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Пермяков Николай Никитич

Рождение ребёнка
27.05.1961

Дочь: Бабкина Иванова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Пермяков Николай Никитич

Рождение ребёнка
18.09.1964

Дочь: Аждова Иванова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Пермяков Николай Никитич

Рождение ребёнка
21.05.?

Дочь: Гринькова Иванова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Пермяков Николай Никитич

Смерть
Неизвестно
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