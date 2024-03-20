Осипова (Алексеева) Пелагея Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Алексеева) Пелагея Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1873

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

Сo
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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1917
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