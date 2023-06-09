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Гибадуллина Рахиля Валиевна

Место рождения

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
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Место
Комментарий
Рождение
?.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1957

Дочь: Гиндуллина Рузида Равилевна

Отец ребёнка: Гибадуллин Равиль Тазетдинович

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1959

Дочь: Бикбулатова Разалия Равилевна

Отец ребёнка: Гибадуллин Равиль Тазетдинович

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1960

Сын: Гибадуллин Рафаиль Равилевич

Отец ребёнка: Гибадуллин Равиль Тазетдинович

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1963

Сын: Гибадуллин Дамир Равилевич

Отец ребёнка: Гибадуллин Равиль Тазетдинович

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1966

Сын: Гибадуллин Ахматжан Равилевич

Отец ребёнка: Гибадуллин Равиль Тазетдинович

Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гибадуллин Равиль Тазетдинович

Смерть
Неизвестно
Байталлы, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан