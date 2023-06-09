Гибадуллина Рахиля Валиевна
Место рождения
Дата рождения?.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1957
Дочь: Гиндуллина Рузида Равилевна
Отец ребёнка: Гибадуллин Равиль Тазетдинович
Рождение ребёнка
20.09.1959
Дочь: Бикбулатова Разалия Равилевна
Отец ребёнка: Гибадуллин Равиль Тазетдинович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Гибадуллин Рафаиль Равилевич
Отец ребёнка: Гибадуллин Равиль Тазетдинович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Гибадуллин Дамир Равилевич
Отец ребёнка: Гибадуллин Равиль Тазетдинович
Рождение ребёнка
1966
Сын: Гибадуллин Ахматжан Равилевич
Отец ребёнка: Гибадуллин Равиль Тазетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно