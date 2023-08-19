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Коровкин Яков Ефимов

Место рождения

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Коровкин Ефим Михеев

Мать: не указана

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Коровкин Митрофан Яковлев

Мать ребёнка: Коровкина Акулина Кириллова

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Коровкин Арефа Яковлев

Мать ребёнка: Коровкина Акулина Кириллова

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Гырдымова Дарья Яковлева

Мать ребёнка: Коровкина Акулина Кириллова

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровкина Акулина Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ворончихинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762