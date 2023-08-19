Коровкин Яков Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Коровкин Ефим Михеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Коровкин Митрофан Яковлев
Мать ребёнка: Коровкина Акулина Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Коровкина Акулина Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Гырдымова Дарья Яковлева
Мать ребёнка: Коровкина Акулина Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ворончихинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762