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Космогорова Ксения Ивановна
Космогорова Ксения Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.2012
Пол
Женский
Отец
Космогоров Иван Сергеевич
1980 г.р.
Мать
Космогорова (Щербинина) Ольга
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2012
Отец:
Космогоров Иван Сергеевич
Мать:
Космогорова Ольга
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